В самарских ресурсных центрах «Мой дом» будут работать выездные пункты МФЦ по предоставлению услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе Госуслуги.
Железнодорожный район
27 сентября, 15.00 – 17.00, Аэродромная, 9
Кировский район
23 сентября, 15.00 – 17.00, Ташкентская, 139
30 сентября, 15.00 – 17.00, Каховская, 21
Красноглинский район
23 и 30 сентября, 12.00 – 14.00, пос. Управленческий, 8 Марта, 10
Куйбышевский район
26 сентября, 12.00 – 14.00, Липяговская, 5
Ленинский район
29 сентября, 15.00 – 17.00, Садовая, 225
Октябрьский район
29 сентября, 12.00 – 14.00, Ялтинская, 28А, 1 подъезд, код 67833
Промышленный район
22 сентября, 15.00 – 17.00, Стара-Загора, 114
28 сентября, 15.00 – 17.00, Ново-Вокзальная, 176
Самарский район
26 сентября, 15.00 – 17.00, Некрасовская, 62, каб. № 301
Советский район
22 сентября, 12.00 – 14.00, Советской Армии, 127
28 сентября, 12.00 – 14.00, Аэродромная, 53
Не забудьте взять с собой СНИЛС и паспорт, сообщает администрация Самары.