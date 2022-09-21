132

В самарских ресурсных центрах «Мой дом» будут работать выездные пункты МФЦ по предоставлению услуги по регистрации, подтверждению, восстановлению учетной записи в системе Госуслуги.



Железнодорожный район

27 сентября, 15.00 – 17.00, Аэродромная, 9



Кировский район

23 сентября, 15.00 – 17.00, Ташкентская, 139

30 сентября, 15.00 – 17.00, Каховская, 21



Красноглинский район

23 и 30 сентября, 12.00 – 14.00, пос. Управленческий, 8 Марта, 10



Куйбышевский район

26 сентября, 12.00 – 14.00, Липяговская, 5



Ленинский район

29 сентября, 15.00 – 17.00, Садовая, 225



Октябрьский район

29 сентября, 12.00 – 14.00, Ялтинская, 28А, 1 подъезд, код 67833



Промышленный район

22 сентября, 15.00 – 17.00, Стара-Загора, 114

28 сентября, 15.00 – 17.00, Ново-Вокзальная, 176



Самарский район

26 сентября, 15.00 – 17.00, Некрасовская, 62, каб. № 301



Советский район

22 сентября, 12.00 – 14.00, Советской Армии, 127

28 сентября, 12.00 – 14.00, Аэродромная, 53



Не забудьте взять с собой СНИЛС и паспорт, сообщает администрация Самары.