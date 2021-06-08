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В Самаре вручили стипендии одаренным детям

8 июня 2021 16:10
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В церемонии приняли участие одаренные дети и молодежь в возрасте до 25 лет.

В Самаре прошла торжественная церемония вручения стипендий одаренным детям.

Самых талантливых ребят отметили наградами Елена Лапушкина. В церемонии приняли участие одаренные дети и молодежь в возрасте до 25 лет: учащиеся, воспитанники, студенты учреждений культуры, образования, физической культуры и спорта. С 2012 по 2020 год 456 талантливых ребят Самары получили такие стипендии.

"Всегда приятно быть в окружении одарённых детей и талантливой молодежи Самары. Такая настоящая, живая энергия исходит от ребят. Сегодня вручила стипендии самым ярким представителям спортивного и творческого сообщества нашего города. Дорогие ребята, пусть сегодняшний день всегда напоминает вам о том, что вы можете покорить любую вершину – стоит вам только захотеть! Будьте здоровы и счастливы!" - написала в своем Instagram-аккаунте Елена Лапушкина.

Теги: одаренным детям стипендии

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