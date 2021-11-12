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В Самаре пройдет Межрегиональная конференция «Российские немцы в полиэтничной среде Самарского края»

12 ноября 2021 15:39
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Просветительское мероприятие приурочено к 30-летию общественной организации «Региональный центр немецкой культуры «Надежда».

13 ноября в СОУНБ состоится Межрегиональная научно-практическая конференция «Российские немцы в полиэтничной среде Самарского края. История и современность». Просветительское мероприятие посвящено 170–летию Самарской губернии и приурочено к 30-летию общественной организации Самарской области «Региональный центр немецкой культуры «Надежда».

Инициаторами конференции, которая пройдет при поддержке администрации Самары, выступают ОО СО «Региональный центр немецкой культуры «Надежда», Немецкая национально-культурная автономия г. о. Самара и ФГОУ ВО «Самарский государственный институт культуры».

Организаторами определен ряд направлений работы, которые будут представлены в следующих информационных блоках:

- немецкие поселения на территории Самарского края в исторической ретроспективе;

- страницы истории самарских немцев в XVIII-XXI веках;

- самарские немцы – выдающиеся деятели науки, культуры и искусства;

- результаты 30-летней деятельности общественной организации «Региональный центр немецкой культуры «Надежда».

Для слушателей конференции предусмотрена выдача Сертификата участника.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех требований безопасности в период пандемии. Также с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки запланирован онлайн-формат – предусмотрена трансляция на платформе Zoom по ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/83840859440?pwd=cURzYStVVFF5S042L08yb2Z1L1psQT09 (идентификатор конференции: 838 4085 9440; код доступа: 5NAL1E; при подключении участникам обязательно указывать фамилию и имя). Для подключения и получения сборника тематических материалов всем желающим необходимо направить заявку в свободной форме в оргкомитет конференции по электронной почте: irma05@samtel.ru. Также с представителями оргкомитета можно проконсультироваться по телефону: 8 (846) 201-14-81; группа ОО СО «Региональный центр немецкой культуры «Надежда» ВКонтакте: https://vk.com/public80741544, передает пресс-служба администрации Самары.

 

Фото:   администрация Самары

 

 

Теги: Самара

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