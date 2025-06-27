В Самаре завершился отборочный тур Всероссийской спартакиады СК РФ среди команд следственных управлений ПФО

155

Закончились четыре дня интенсивной спортивной борьбы между почти 300 сотрудниками следственных управлений Следственного комитета России в составе 12 команд из Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашской Республики, а также Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Следователи показали свое мастерство и волю к победе в семи дисциплинах – баскетболе, волейболе, мини-футболе, легкой атлетике, шахматах, настольном теннисе и плавании. Спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты и пережили незабываемые эмоции от побед и участия.

По итогам отборочного этапа в командном зачете первое место заняла команда следственного управления по Республике Башкирия, продемонстрировав высокий уровень подготовки и стремление к победе. Второе место досталось команде следственного управления по Нижегородской области, третье – команде следственного управления по Чувашской Республике.

Спортивные команды следственного управления по Самарской области заняли первые места в соревнованиях по баскетболу и мини-футболу. Церемония закрытия спартакиады и награждение победителей прошли в спортивном комплексе «Орбита» города Самары.

Руководитель следственного управления СК России по Самарской области Павел Олейник выразил отдельную благодарность Правительству Самарской области за помощь в организации мероприятия и поздравил призеров и победителей с заслуженными наградами. Лучшие спортсмены отборочного этапа представят Приволжский федеральный округ на Всероссийской спартакиаде Следственного комитета России.

Фото: "Волжская коммуна"