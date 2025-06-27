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В Самаре завершился отборочный тур Всероссийской спартакиады СК РФ среди команд следственных управлений ПФО

27 июня 2025 17:41
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По итогам отборочного этапа в командном зачете первое место заняла команда следственного управления по Республике Башкирия, продемонстрировав высокий уровень подготовки и стремление к победе.

Закончились четыре дня интенсивной спортивной борьбы между почти 300 сотрудниками следственных управлений Следственного комитета России в составе 12 команд из Самарской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Чувашской Республики, а также Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Следователи показали свое мастерство и волю к победе в семи дисциплинах – баскетболе, волейболе, мини-футболе, легкой атлетике, шахматах, настольном теннисе и плавании. Спортсмены продемонстрировали впечатляющие результаты и пережили незабываемые эмоции от побед и участия. 

По итогам отборочного этапа в командном зачете первое место заняла команда следственного управления по Республике Башкирия, продемонстрировав высокий уровень подготовки и стремление к победе. Второе место досталось команде следственного управления по Нижегородской области, третье – команде следственного управления по Чувашской Республике. 

Спортивные команды следственного управления по Самарской области заняли первые места в соревнованиях по баскетболу и мини-футболу. Церемония закрытия спартакиады и награждение победителей прошли в спортивном комплексе «Орбита» города Самары. 
Руководитель следственного управления СК России по Самарской области Павел Олейник выразил отдельную благодарность Правительству Самарской области за помощь в организации мероприятия и поздравил призеров и победителей с заслуженными наградами. Лучшие спортсмены отборочного этапа представят Приволжский федеральный округ на Всероссийской спартакиаде Следственного комитета России.

 

Фото:   "Волжская коммуна"

Теги: Самара

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