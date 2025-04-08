В Самаре в преддверии Дня космонавтики пройдет встреча «Космос: вчера, сегодня, завтра и всегда»

111

10 апреля 2025 г. в рамках цикла мероприятий Исторического парка «Россия – моя история» «Умный четверг» состоится встреча учащихся школ, учреждений среднего профессионального и высшего образования с Антоном Владимировичем Дорошиным, доктором физико-математических наук, заведующим кафедрой теоретической механики, директором Центра коммерческого космоса Самарского университета имени Королева.

Встреча «Космос: вчера, сегодня, завтра и всегда» посвящена Дню космонавтики.

Начало в 13.00 (СМИ приглашаются к 12.45)

Место проведения: исторический мультимедийный парк «Россия – моя история» (ТЦ «ГудОк», 3-й этаж).

12+