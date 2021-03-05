В Самаре в преддверии 8 марта прошло торжественное мероприятие в многофункциональном миграционном центре

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На торжественное мероприятие в преддверии Международного женского дня в многофункциональный миграционный центр города Самары были приглашены 7 представительниц прекрасного пола. С приветственным словом выступил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Денис Акимов.

«В этот предпраздничный день мы рады вручить заграничные паспорта, принять присягу гражданина Российской Федерации у наших соотечественниц и вручить свидетельство участницы государственной программы, которое впоследствии позволит стать гражданином нашей страны. Пусть это важное в вашей жизни событие будет радостным и приятным», - отметил подполковник полиции. Вместе с паспортом полицейские вручали женщинам цветы, поздравляя с праздником, а представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Павел Козин вручил им ценные подарки.

«Дорогие дамы, от лица Общественного совета я поздравляю вас с праздником! Оставайтесь такими же прекрасными, пусть на ваших лицах всегда будут улыбки, а в душе царит гармония. Принятие присяги гражданина Российской Федерации – очень важное и волнительное событие, которое вы запомните на всю жизнь, и мы рады, что оно проходит в такой теплой атмосфере», - обратился к гостьям Павел Михайлович.

Официальная часть мероприятия завершилась общим фото на память, а дамы поблагодарили полицейских и общественников за такой приятный сюрприз, поздравления и теплые пожелания, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО