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В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет первая встреча цикла лекций «Страницы из жизни Страны Советов»
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В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет первая встреча цикла лекций «Страницы из жизни Страны Советов»

17 марта 2025 09:40
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В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет первая встреча цикла лекций «Страницы из жизни Страны Советов»

20 марта (четверг) в 18.30 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.
Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cJ18Ot

22 марта (суббота) в 16.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет первая встреча цикла лекций «Страницы из жизни Страны Советов» (12+). Историк, старший научный сотрудник музея Ирина Янцен прочитает лекцию «Что характерно: мир советской женщины в 1970–1980-е годы» (12+).
Советский Союз был не только самой большой страной в мире, страной научных, промышленных, спортивных и культурных достижений, но и государством с самым прогрессивным гендерным законодательством. Женщины активно реализовывали себя как в семье, так и в профессиональной сфере.
На лекции гости музея узнают, что составляло мир советских женщин в 1970-е и 1980-е годы, об их системе ценностей и ориентирах. Что было для них важнее – семья или работа? Смогли ли они достичь баланса? Чтобы ответить на эти вопросы, будут проанализированы такие народные хиты, как «Служебный роман» (1977, 6+), «Москва слезам не верит» (1979, 12+), «Любовь и голуби» (1984, 12+) и «Самая обаятельная и привлекательная» (1985, 16+).
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cJ199k
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте – https://vk.cc/cJwAKd 

Теги: Мероприятия

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