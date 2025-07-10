В Самаре ужесточен контроль выполнения поручений главы города

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В Самаре с начала лета состоялось уже более 100 встреч глав районов и представителей комитета «Самара-450» с жителями города в рамках проекта «Наш двор – район – город». Во время встреч во дворах жителям рассказывают о программах, которые направлены на развитие территорий, и основных направлениях Стратегии развития областного центра до 2036 года.

Так, в Железнодорожном районе по просьбе жителей стартовал капитальный ремонт дороги и тротуара по переулку Водителей. Участок от ул. Мориса Тореза до дома № 61а по ул. Гагарина по поручению главы города Самара Ивана Носкова был включен в программу ремонта подъездов к социальным учреждениям.

Дополнительно в переулке Водителей прочистили ливневую канализацию. Подрядчик меняет и выводит на проектную отметку люки дождеприемных колодцев.

В Советском районе на встрече «Наш двор – район – город» был решен вопрос подтопления дворовой территории возле дома №105 по улице Мориса Тореза. Технологическое нарушение на сетях водоотведения, о котором сообщили жители главе города во время рабочего объезда, устранено силами ООО «Самарские коммунальные системы». Также приводят в порядок тротуар на ул. Аэродромной (от ул. Энтузиастов до ул. Промышленности) и тротуар на ул. Мориса Тореза (от ул. Авроры до ул. Футболистов).

На улице Литвинова, 334 в Кировском районе после визита главы города компания ПАО «Т Плюс» в ускоренном режиме завершила благоустройство территории по постоянной схеме после проведения земельных работ. Силами управляющей компании ООО «Коммунресурс» выполнен ремонт оконных конструкций в цокольном этаже многоквартирного дома №52 по улице Республиканской.

Напомним, что программы еженедельных рабочих выездов главы города Самара формируются по итогам встреч с жителями, из официальных обращений граждан, сообщений, поступающих на личную страницу главы города Ивана Носкова в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/club.ivan.noskov), а также обращений, поступивших в рамках личного приема жителей областного центра.