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В Самаре установили шестой контейнер для сбора просроченных лекарств от населения

18 октября 2022 16:51
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"Токсичные вещества в составе лекарств загрязняют воду, воздух и почву, что наносит огромный вред здоровью людей и животных".

АНО «Эко культура и технологии» установила в Самаре шестой контейнер для сбора просроченных лекарств от населения - в многопрофильной медицинской организации "Клиники доктора Кравченко" на ул. Димитрова, 20.

Это первое лечебное учреждение, которое присоединилось к экологическому проекту "Безопасные лекарства", главной целью которого является создание и развитие инфраструктуры для утилизации бытовых просроченных медикаментов и тематическое просвещение населения.

Также к экологической акции «Безопасные лекарства», которая проходит с мая 2021 года, присоединился город Бузулук. Там на ул. Чапаева, 12 совместно с утилизирующей компанией ООО «Промэко» был установлен первый контейнер для сбора просроченных лекарств от населения. Бузулук стал третьим городом, после Самары и Тольятти, где установлены такие контейнеры.

«В мае прошлого года мы установили в Самаре первый контейнер для сбора просроченных лекарств от населения, который пользовался (и продолжает пользоваться) большой популярностью у горожан. Мы поняли, что потребность в таких контейнерах есть, поэтому решили развивать проект. Токсичные вещества в составе лекарств загрязняют воду, воздух и почву, что наносит огромный вред здоровью людей и животных. Поэтому грамотная и безопасная утилизация медикаментов необходима», - сообщил руководитель АНО «Эко культура и технологии» Сергей Денисов.

Адреса установленных контейнеров:

Самара, Проспект Ленина,10 (принимают лампочки, технику, лекарства, батарейки, чеки)

Самара, ул. Георгия Димитрова, 20 ("Клиники доктора Кравченко")

Самара, 7 просека, 90 (Эко-центр «Вторсырье на благотворительность»)

Самара, 22-го Партсъезда, 40а (Эко-центр «Вторсырье на благотворительность»)

Самара, Коммунистическая, 4б (Эко-центр «Вторсырье на благотворительность»)

Самара, Венцека, 56 (Центр «Благодарю»)

Тольятти, Железнодорожная, 47 (ТОС-8)

Бузулук, ул. Чапаева, 12 (утилизирующая компания ПромЭко)

 

Фото:    АНО «Эко культура и технологии»

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