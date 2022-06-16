В Самаре стартует очередной этап акции "Каникулы с Росгвардией" 

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В рамках ежегодной акции «Каникулы с Росгвардией», сотрудники вневедомственной охраны провели занятия с воспитанниками подшефного юнармейского отряда «Ночной дозор». Росгвардейцы рассказали юнармейцам об основе тактических действий в составе мотострелкового подразделения.

В ходе занятия будущие защитники Родины узнали, что в современном бою многое зависит не только от отличного знания материальной части оружия и боевой техники и умелого его использования, но и от высоких морально-боевых качеств, организованности, дисциплины и физической подготовки.

- Школьники, которые приходят в Юнармию, хотят изучать не только историю Вооруженных сил и их славные традиции. Будущих защитников Родины интересуют основы начальной военной подготовки. Раньше эту дисциплину преподавали как в школах, так и в средне-специальных и профессионально-технических учреждениях. Сейчас этому разделу образования, без которого невозможно представить современного гражданина, в школах уделяется крайне мало времени. В юнармейском отряде, шефство над которым мы осуществляем на протяжении многих лет, мы стараемся возместить этот пробел. Дети с большим интересом посещают наши занятия. Ведь их проводят люди с настоящим боевым опытом, - отметил капитан полиции Михаил Самойлов.

Михаил Александрович и сам имеет уникальный боевой опыт участия в миротворческих операциях на территории бывшей Югославии в составе Воздушно-десантных войск, которым щедро делится с подрастающим поколением, рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии СО.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии СО