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В Самаре стартовал прием заявок на конкурс социально-значимых проектов ТОС

21 января 2025 18:27
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Администрация города Самары объявила конкурс на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории города. 

Администрация города Самары объявила конкурс на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории города. 

В 2025 году впервые заявки ТОС на предоставление субсидий из городского бюджета будут подаваться в электронном виде с использованием Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (https://promote.budget.gov.ru/ ).

«В прошлом году мы провели рабочие совещания, консультации для всех председателей ТОС и представителями организаций, занимающимися бухгалтерским сопровождением деятельности ТОС. Порядок предоставления конкурса поменялся, теперь все этапы - от заявки до выплаты, происходят в электронном виде на портале «Электронный бюджет». Это позволит избежать расходы общественных организаций на объёмный бумажный документооборот при подаче заявок», – рассказала руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации города Самара Ирина Степнова.

Денежные средства председатели ТОС имеют право направить на реализацию социально значимых проектов. В прошлом году все 76 ТОС получили субсидии из городского бюджета. Благодаря этому представители территориального самоуправления смогли представить 335 мероприятий и проектов на своих территориях: праздники двора, спортивные мероприятия, благоустройство придомовых территорий и многое другое. 

Прием заявок на конкурс продлится до 17:00 4 февраля 2025 года. Сам процесс отбора продолжится до 19 февраля.

Узнать требования к участникам отбора, познакомиться с порядком отбора заявок можно на сайте Администрации Самары.

 

Фото:   администрация Самары 

Теги: Самара

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