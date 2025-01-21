В Самаре стартовал прием заявок на конкурс социально-значимых проектов ТОС

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Администрация города Самары объявила конкурс на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность на территории города.



В 2025 году впервые заявки ТОС на предоставление субсидий из городского бюджета будут подаваться в электронном виде с использованием Портала предоставления мер финансовой государственной поддержки государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (https://promote.budget.gov.ru/ ).



«В прошлом году мы провели рабочие совещания, консультации для всех председателей ТОС и представителями организаций, занимающимися бухгалтерским сопровождением деятельности ТОС. Порядок предоставления конкурса поменялся, теперь все этапы - от заявки до выплаты, происходят в электронном виде на портале «Электронный бюджет». Это позволит избежать расходы общественных организаций на объёмный бумажный документооборот при подаче заявок», – рассказала руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации города Самара Ирина Степнова.



Денежные средства председатели ТОС имеют право направить на реализацию социально значимых проектов. В прошлом году все 76 ТОС получили субсидии из городского бюджета. Благодаря этому представители территориального самоуправления смогли представить 335 мероприятий и проектов на своих территориях: праздники двора, спортивные мероприятия, благоустройство придомовых территорий и многое другое.



Прием заявок на конкурс продлится до 17:00 4 февраля 2025 года. Сам процесс отбора продолжится до 19 февраля.

Узнать требования к участникам отбора, познакомиться с порядком отбора заявок можно на сайте Администрации Самары.

Фото: администрация Самары