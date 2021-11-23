В Самаре состоится дискуссионная панель «Билет в будущее»

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25 ноября в 11.00 в историческом парке «Россия – Моя история» состоится дискуссионная панель «Билет в будущее».

В октябре текущего года во всех регионах страны стартовал Всероссийский проект по профориентации школьников «Билет в будущее». Проект направлен на формирование осознанности и готовности школьников 6-11 классов к профессиональному самоопределению. Проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с 2018 года.

«Билет в будущее» – это чрезвычайно важная составляющая всей работы, потому что ничего нет важнее выбора пути в жизни. Профориентация – один из ключевых элементов работы с молодежью», – отмечал Владимир Путин в преддверии старта проекта в 2021 году.

В прошлом сезоне от Самарской области на платформе проекта зарегистрировались более 54 тысяч ребят. Школьники посетили свыше 21 тысячи практических мероприятий, которые проходили как в очном, так и в онлайн-форматах. Из них в Самарской области проведено было более пяти тысяч профессиональных проб по 74 компетенциям на базе 62 площадок. Основу развития экономики 63 региона составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью (автомобилестроение, производство авиационной и космической техники), а также производства с высокой глубиной переработки (химия, металлургия). Грамотные кадры для таких производств – фактор решающий, неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Руководитель региона уделяет большое внимание развитию системы среднего профессионального образования. В техникумах и колледжах региона обновляется материально-техническая база, что дает новые возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов. «Билет в будущее» позволяет познакомить школьников с инфраструктурой образовательных организаций, в том числе колледжей, вузов и Кванториумов.

Для эффективной реализации проекта «Билет в будущее» в 2021 году была разработана многофункциональная онлайн-платформа https://bvbinfo.ru. Также в 2021 году появился новый уникальный формат практических мероприятий. В 23 субъектах Российской Федерации на базе исторических парков «Россия – моя история» функционируют мультимедийные выставки-практикумы «Лаборатория будущего», которые в интерактивной форме знакомят школьников с рынком труда, с различными отраслями и профессиями. «По нашим исследованиям 90 % выпускников школ выбирают профессию, исходя из своих желаний, интересов, меньше – из собственных способностей. С начала нового учебного года более 600 тыс. школьников по всей России абсолютно бесплатно прошли профориентационные диагностики и профессиональные пробы на платформе bvbinfo.ru, попробовали себя в нескольких профессиях. Значительна доля среди них и школьников Самарской области. Безусловно, основную роль в процессе профессионального самоопределения молодежи играет предложение рынка труда, сформированное в регионе. Мы надеемся, что модель профориентационной работы Самарской области в рамках проекта «Билет в Будущее» поможет сформировать эффективные практики и другим регионам», – говорит член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Билет в Будущее» Иван Есин.

О новациях работы проекта 2021 года, о приоритетных для Самарского региона профессиях, о векторах развития производственной базы региона, о создании условий для поддержки талантливых начинаний и о других гранях профориентации школьников пойдет речь на дискуссионной панели.

Итогом мероприятия станет документ, регулирующий взаимодействие всех участников проекта «Билет в будущее», заинтересованных в реализации на территории Самарской области мероприятий, которые помогу повысить эффективность национальных проектов. Также будет проработана дорожная карта по созданию условий для поддержки инноваций, рассказывающих о существующих профессиях и их перспективах, повышению доступности знаний о новых формах ранней профессиональной ориентации.

Участниками дискуссии станут члены Общественной палаты Российской Федерации, Общественная палата Самарской области, представители Правительства региона, руководители заинтересованных образовательных общественных организаций, учащиеся старших классов. «Общественная палата постарается обеспечить реализацию Федерального проекта «Билет в будущее» на территории Самарской области максимально широко и эффективно. Понимаем важность задачи ранней профориентации, и, как следствие, интересной работы как с точки зрения уровня доходов, так и возможностей самореализации. Запланированное мероприятие – реальный диалог на благо общества», – считает член комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия ОПРФ Павел Покровский.