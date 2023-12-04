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В Самаре работает фотовыставка маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области»

4 декабря 2023 18:45
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На медиаэкранах на склоне площади Славы.

В Самаре на медиаэкранах на склоне площади Славы начала работать фотовыставка, посвящённая второму Самарскому губернскому маркет-фестивалю «Территория моды. Сделано в Самарской области».

Подборка включает более 190 фотографий, сделанных во время этого красочного мероприятия – моменты работы выставки продукции, модных показов, награждений. Эти кадры будут показываться на экранах 1 раз каждый час, течение 6 минут с 9:00 до 22:00. Выставка будет работать по 31 января 2024 года.

Напомним, второй губернский маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» с успехом прошёл в самарском ТК «Гудок» в августе 2023 года.

Фестиваль, собравший на одной площадке 150 самарских брендов одежды, обуви, ткани, фурнитуры, швейного и специализированного оборудования, был организован по инициативе Губернатора области Дмитрия Азарова для продвижения местных производителей.

Особое внимание было уделено детской, школьной и спортивной одежде, изделиям и элементам экипировки для участников СВО.

У гостей маркет-фестиваля была возможность познакомиться с большим количеством региональных брендов и даже купить понравившуюся вещь.

Программа мероприятия была насыщена мастер-классами, обсуждениями настоящего и будущего индустрии моды в России и Самарской области и, конечно, модными показами.

Всего состоялось 8 экспертных сессий и мастер-классов для широкой аудитории и 50 показов сезонных коллекций и продукции, производимой локальными брендами одежды, обуви и аксессуаров. За три дня фестивальную площадку в самарском ТК «Гудок» посетили более 36 тысяч человек.

 

Фото:  пресс-служба Исторического парка Самары (архив)

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