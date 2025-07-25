В Самаре прошло торжественное мероприятие с награждением сотрудников СУ СКР СО, особо отличившихся в работе

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25 июля, в День сотрудника органов следствия Российской Федерации, в Самаре прошло торжественное мероприятие с награждением сотрудников Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, особо отличившихся в работе. С праздником следователей поздравили руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области генерал-майором юстиции Павел Олейник, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава города Самара Иван Носков.



«Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и процветания вашим семьям. Действующим сотрудникам – дальнейших успехов по службе, пусть поддержка близких и каждого из коллег даст вам энергию, позволит творить и созидать на благо России, достойно стоять на защите интересов граждан, общества и государства! Каждый из вас очень важен на своем месте и вносит большой вклад в общее дело! Главный человек в любом следствии - это следователь! Именно от его кропотливого и трудоемкого труда зависят показатели работы. Именно следователь раскрывает преступления, он доводит дело до суда и передает в руки правосудия граждан, совершивших преступления», – подчеркнул руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области генерал-майор юстиции Павел Олейник.



За безупречное выполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в дело укрепления законности и правопорядка Благодарственные письма глава Самары вручил старшему следователю следственного отдела по Кировскому району города Самара Анне Глебовой, старшему инспектору отдела кадров Ольге Дельцовой и инспектору первого отделения (контроля за следственными органами) контрольно-следственного отдела Анне Дудашвили.



«Сегодня мы отдаем дань уважения всем, кто служит в следственных органах! Мои особые слова поздравления и благодарность ветеранам, которые оставили бесценный опыт борьбы с преступностью. Всех, кто сегодня стоит на защите нашей безопасности, поздравляю с праздником. Уверен, что ваша мудрость и принципиальность, знание законов и профессионализм – наша лучшая защита! Всем желаю здоровья, терпения, профессиональных успехов и большого личного счастья!», – сказал глава города Самара Иван Носков.



За 2025 год сотрудники Следственного управления направили в суд более 850 уголовных дел. При помощи современных экспертиз были раскрыты 27 уголовных дел прошлых лет, из них четыре убийства.

Фото: администрация Самары