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В Самаре прошло автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских сада

19 ноября 2021 16:20
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Маленьких самарцев начали распределять в детские сады в относительной близости от предпочитаемых образовательных учреждений.

В пятницу, 19 ноября, в Самаре прошло автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2021-2022 учебный год. Места в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, получили 483 ребенка, причем 188 из них – это малыши в возрасте до трех лет. В ближайшее время их родители будут проинформированы о предоставленном месте.

Как отмечают специалисты Департамента образования Самары, у родителей дошкольников есть дополнительная возможность получить место в детском саду для своего ребенка. Теперь жители столицы 63-го региона могут указать в своем заявлении помимо пяти предпочитаемых детских садов и пункт о согласии с тем, чтобы им предлагали места в детсадах в географической близости от выбранных учреждений. Этот функционал у системы, осуществляющей комплектование, появился в 2020 году. Те горожане, которые оформляли свои заявления ранее, сейчас могут обратиться в МФЦ, чтобы внести необходимые изменения – это можно сделать только по их желанию.

«Сегодня мы провели распределение свободных мест в детских садах, и при этом учитывали те заявления, при подаче которых родители согласились, чтобы им предлагали дополнительно места в учреждениях помимо пяти предпочитаемых. Сейчас родители могут выбрать при оформлении заявления в МФЦ до пяти детских садов. В то же время автоматизированная система при отсутствии свободных мест в этих детсадах будет рассматривать и все ближайшие организации. Вполне возможно, что при наличии места в детском саду в относительной географической доступности, родителям его предложат. Они могут отказаться через МФЦ от предоставленного места, если оно им невыгодно и неинтересно по тем или иным причинам. При этом они сохранят за ребенком позицию в очереди. Таким образом, новый функционал - это дополнительная возможность получить место для ребенка в детском саду, ничего при этом не теряя», - отметил исполняющий обязанности замглавы Самары Илья Осипов.

Специалисты ведомства распределили детские сады в Самаре по географическим ареалам и теперь те учреждения, которые находятся в территориальной близости от выбранных заявителями, также будут рассматриваться при распределении (если родители заранее согласились с такой возможностью в своем заявлении).

Это второе распределение мест на этой неделе - 17 ноября 790 очередников получили возможность начать оформлять документы на зачисление в дошкольное учреждение, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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