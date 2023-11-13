В Самаре прошел первый региональный подростковый слет «Росподрос»

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Сегодня, 13 ноября, на базе ГБОУ ДО СО «Самарский Дворец детского и юношеского творчества» при поддержке министерства образования и науки Самарской области состоялся первый региональный подростковый слет «Росподрос». Участниками стали более 70 человек, это обучающиеся образовательных учреждений Самарской области (6-11 классы), студенты СПО и члены Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

Напомним, в августе 2023 года в г. Москве в рамках реализации стратегических программ «Подростки России» и «Страна для детей» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, поддержанных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, а также при поддержке Министерства просвещения РФ, в рамках Национального проекта «Образование» состоялся Всероссийский подростковый слет «Росподрос», в котором приняли участие представители Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. По итогам Слета были разработаны концепции региональных подростковых слетов «Росподрос» и комплекс мероприятий, которые участникам было предложено реализовать в своих регионах.

Слет – это творческая площадка для встречи активных ребят и членов детского совета, возможность сгенерировать идеи и разработать актуальные проекты для детей, чтобы в дальнейшем транслировать наиболее успешные практики на территории региона и всей страны. Это презентация деятельности актива региона, ребят-победителей конкурсных и проектных мероприятий «Как создать успешный проект». Это обмен идеями и творческой энергией в дружеской обстановке. Все, что проводится здесь, выбирается по инициативе детей, то, что было предложено детьми, ими же и будет реализовано, заведено в проект.

Один из успешных проектов в копилке 63 региона – профориентационный «Кубопроф», разработанный председателем Детского общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Полиной Богатовой совместно с командой ребят из разных уголков России в рамках лаборатории Федерального Детского общественного Совета. Сейчас он проходит апробацию в Самарской области, а в случае успеха будет проводиться по всей стране.

Внимание молодежным инициативам, выявление и оказание поддержки лучшим практикам – один из аспектов работы областного правительства. Многие проекты и инициативы молодежного сообщества региона уже нашли поддержку со стороны руководства области. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно акцентировал внимание на важности реализации задач в сфере молодежной политики – от социальных инициатив до поддержки волонтерского движения и патриотического воспитания молодежи.

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева: «На таких встречах работает принцип «Равный-Равному». Свои вопросы, проблемы, проекты, идеи дети обсуждают со своими ровесниками – лидерами общественных организаций. Здесь у каждого есть шанс начать свой проект, получить консультацию опытных товарищей и заявить о нем на всю страну. Сегодня все мы собрались здесь для открытого общения. Общения не только со сверстниками, но и со взрослыми и представителями власти региона. Открытый диалог очень важен. Очень важно, когда наши дети могут открыто задать вопросы, выразить свои мысли и пожелания».

Среди важных и актуальных тем, которые обсуждались в рамках первого регионального подросткового слета «Росподрос», стали буллинг, безопасный интернет, вовлечение подростков в общественные процессы, сохранение исторической памяти.

Особое внимание также было уделено освещению вопросов правовой помощи детям, что особенно актуально в преддверии Всероссийского Дня правовой помощи детям, который пройдет в нашей стране 20 ноября.

И организаторы, и участники первого регионального подросткового слета «Росподрос» отметили продуктивный, живой и яркий формат мероприятия и выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Фото предоставлено Уполномоченным по правам ребенка в Самарской области