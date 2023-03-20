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В Самаре прокомментировали ситуацию с укусами бродячих собак

20 марта 2023 13:32
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В Самаре прокомментировали ситуацию с укусами бродячих собак

Как рассказала Инна Тарасенко, директор подрядной организации по ОСВВ «Добрые люди»:

- 15 марта в Самаре от укуса собаки пострадал четырехлетний ребенок. Это произошло во дворе жилого дома на ул. Виноградной. Конечно, то, что малыш получил травму, - ужасно, мы желаем ему скорейшего выздоровления! Но хочется также обратить внимание на то, как это произошло. Мы собрали все сведения, пообщались со свидетелями и установили, что мальчик во время игры забежал за угол дома, буквально врезавшись в спящих там собак. Животные испугались и отреагировали. Произошел несчастный случай.

Правоохранительные органы возбудили дело по факту произошедшего. Хочу подчеркнуть, что ООО «Добрые люди» проходит по этому делу в статусе свидетеля.

ООО «Добрые люди» как подрядная организация, исполняющая обязательства по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску безнадзорных собак (ОСВВ), выполняет работы в рамках муниципального контракта, заключенного с департаментом городского хозяйства и экологии Самары.

Животные, находившиеся в тот день во дворе дома по ул. Виноградной, уже проходили по программе ОСВВ, о чем имеют несмываемые метки. Собаки, в соответствии с Федеральным законодательством, более года назад были возвращены в прежнюю среду обитания. Они курируются местными жителями и, по их словам, агрессии никогда не проявляли. С данного адреса не было ни одного обращения в департамент городского хозяйства и экологии об отлове животных.

Но, согласно данным трекеров, которые отслеживают передвижение автомобилей бригад отлова, мы мониторим этот район очень давно. Более того, были там за несколько часов до происшествия, чтобы забрать на лечение щенка со сломанной лапой. Соответственно, работаем не только по жалобам, но и производим плановые выезды.
 

 

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