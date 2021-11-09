В Самаре пройдет «Всероссийский день правовой помощи детям»

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19 ноября в Самаре по адресу ул. 22 Партсъезда, д.31 в офисе ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» пройдет мероприятие – «Всероссийский день правовой помощи детям». Его основная цель – оказание правовой помощи детям-сиротам и детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также рассмотрение юридических аспектов опеки, алиментных обязательств, и других правовых вопросов детско-родительских отношений, широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной юридической помощи.

В ходе «Всероссийского дня правовой помощи детям» жители столицы 63-го региона смогут проконсультироваться у экспертов и узнать, как добиться исполнения алиментных обязательств и решить другие вопросы детско-родительских отношений, получить правовую помощь, что позволит улучшить жизненную ситуацию обратившихся.

Мероприятие пройдет в формате дня открытых дверей по предварительной записи с соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции с 10:00 до 16:00. Записаться на прием можно по телефону (846) 995 08 91.