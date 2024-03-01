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В Самаре пройдет межнациональное мероприятие «Крепкая семья – основа государства»
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В Самаре пройдет межнациональное мероприятие «Крепкая семья – основа государства»

1 марта 2024 20:36
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В ходе торжественной части состоится церемония награждения семейных династий и чествование участников СВО и их семей.

В субботу, 2 марта 2024 года, в 11:00 в МБОУ «Школа «Яктылык» (ул. Александра Матросова, 11А) состоится социально значимое мероприятие «Крепкая семья – основа государства», направленное на укрепление межнациональных отношений, мира, дружбы народов и на поддержку семейных ценностей.

Организатором мероприятия, которое проводится в рамках Года семьи, выступает СРТОО «Дуслык» («Дружба»). Активную поддержку оказывает Администрация городского округа Самара. Также мероприятие приурочено к Году личностей, объявленному Национальным Советом Всемирного конгресса татар.

В ходе торжественной части состоится церемония награждения семейных династий и чествование участников СВО и их семей. Кроме того, запланированы праздничная концертная программа, турнир по русским шашкам и национальной борьбе «Керэш».

Вход на мероприятие свободный. 6+

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Мероприятия Самара

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