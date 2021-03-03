В Самаре пройдет бесплатная выставка животных «Друг человека»

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6 и 7 марта с 10.00 до 19.00 в выставочном центре «Экспо-Волга» состоится бесплатная выставка животных «Друг человека».

Уже в эти выходные порядка 200 кошек и собак из приютов Самары будут ждать своего хозяина. Забрать понравившееся животное можно совершенно бесплатно прямо с выставки. Все животные обработаны и привиты.

На выставке будут как щенки и котята, так и совсем взрослые особи. При передаче кошек и собак новым хозяевам, сотрудники приюта проконсультируют по всем возникающим вопросам.

Выставка пройдет уже в четвертый раз, за это время новый дом обрели порядка 300 кошек и 150 собак.

Выставка «Лучший друг» проходит при поддержке Администрации г.о. Самара, Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара, Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара, а также Стационара для животных «ФлагманВет», сети зоомагазинов «ЗооПарк», ВК «Экспо-Волга» и «Центра Поддержки Гражданских Инициатив», передает пресс-служба горадминистрации.