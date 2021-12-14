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В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью

14 декабря 2021 13:34
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В Самаре проходит семинар-совещание специалистов по работе с молодёжью

В понедельник, 13 декабря 2021 года, начал свою работу семинар-совещание для руководителей и специалистов сферы государственной молодёжной политики в Самарской области.

Ежегодно представители всех 37 муниципальных образований региона встречаются, чтобы подвести итоги совместной работы за год, поделиться передовым опытом, обозначить приоритеты.

Напомним, самарский регион является одним из лидеров в стране в развитии добровольчества. Лидирующие позиции занимает губерния и в части реализации федерального проекта «Социальная активность». 

В рамках семинара участники обсудили основные направления в реализации молодёжной политики, остановились на самых знаковых инициативах и практиках региона, опыт которых рекомендован к тиражированию в других субъектах. Уникальным опытом для региона является сформированный патриотический кластер на базе Окружного дома Офицеров самарского гарнизона, осуществляющий свою деятельность по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

«Благодаря совместной работе Окружной дом Офицеров стал фундаментом для целого ряда патриотических объединений. Безусловно, такая практика благотворно влияет на их деятельность, способствует созданию новых проектов. Так, например, у Волонтёров Победы появилась возможность общаться с поисковиками и реализовывать совместные мероприятия», - отметил Сергей Бурцев.

Открытие совещания началось с церемонии награждения победителей конкурса на лучшего работника сферы государственной молодёжной политики «Молодёжка 63» и регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века».

«Сегодня мы проводим традиционный семинар, чтобы подвести итоги 2021 года и выстроить планы на будущее, определить ключевые задачи. Следующий год для Самарской области будет очень интересным, насыщенным яркими и красочными событиями. Во-первых, пройдет юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Свое десятилетие будет отмечать молодёжный форум «iВолга». Поэтому, конечно же, для таких крупных мероприятий нужна слаженная командная работа», - обратился к участникам мероприятия заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодёжи Сергей Бурцев.

На протяжении нескольких дней специалистов, работающих с молодёжью, ждет насыщенная образовательная программа, обсуждение актуальных вопросов, нетворкинг-сессия, а также участие в международном форуме «Волонтёры Победы».

Семинар с руководителями и специалистами сферы государственной молодёжной политики в Самарской области продлится до 15 декабря.

 

Теги: В центре внимания

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