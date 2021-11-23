В Самаре продолжают мониторинг объектов потребрынка на соблюдения антиковидных ограничений

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Активное распространение коронавирусной инфекции требует усиления противодействующих мер, в том числе, в части проведения мониторинга объектов потребрынка на предмет соблюдения антиковидных ограничений и мероприятий.

Задействованные в этой работе внутригородские районы, продолжают ежедневные контрольные мероприятия.

В Куйбышевском районе с начала 2021 года выявлено 304 нарушения среди объектов потребрынка. Все материалы аккумулируются во временном координационно-распределительном центре, специально созданном для работы в период действия режима повышенной готовности. На основании предоставленных материалов специалисты центра составляют протоколы, далее направляют их в суд для принятия решения.

Совершеннолетние самарцы могут посещать крупные торговые центры и торговые помещения площадью более 2 000 квадратных метров, предприятия общественного питания и организации сферы услуг только при наличии документа, удостоверяющего личность, а также сертификата о вакцинации (QR-кода), справки о перенесённом заболевании или ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения.

За невыполнение требований безопасности юридическим лицам грозят санкции в размере до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа на предпринимателя в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Руководство крупнейшего торгового центра в Куйбышевском районе обеспечивает безопасное пространство для совершения покупок и получения услуг – все противоэпидемические меры здесь соблюдаются неукоснительно.

Фото: администрация Самары