В Самаре продолжают мониторинг объектов потребрынка на соблюдение антиковидных ограничений

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В дни новогодних и рождественских каникул, когда самарцы стремятся проводить время в общественных местах, соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в период риска заболевания острыми респираторными и коронавирусной инфекциями на особом контроле городских властей. В фокусе внимания проверяющих бригад объекты потребительского рынка с массовым скоплением людей различного формата – от магазина «у дома» до крупных торговых центров и пунктов общественного питания и бытового обслуживания.

Ежедневный мониторинг проводят внутригородские районы, преимущественно при участии полиции или иного ведомства, уполномоченного составлять протокол об административном правонарушении.

В Железнодорожном районе с начала действия режима повышенной готовности выявлено порядка 700 нарушений.

За невыполнение требований безопасности юридическим лицам грозят санкции в размере до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа на предпринимателя в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Команда крупнейшего торгового центра в Железнодорожном районе в будни и праздничные дни обеспечивает безопасное пространство для совершения покупок, получения услуг и развлекательного отдыха горожан.

Помимо этого, в торговый центр ограничен доступ несовершеннолетним горожанам. До отмены ограничительных мер ни не могут находиться в торговых помещениях и торговых центрах без сопровождения родителей или других законных представителей.

В эти праздничные выходные в Самаре организована работа 63 прививочных пунктов. 3 кабинета функционируют в круглосуточном режиме. С информацией об адресах, графике работы пунктов и документах, которые необходимо взять с собой, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары по ссылке.

Фото: администрация Самары