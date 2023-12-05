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В Самаре продолжается уборка снега

5 декабря 2023 16:39
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В связи  с понижением температуры воздуха профильным службам Самары актуализировали задачи.

В текущие и ближайшие сутки службам благоустройства и коммунальным предприятиям и организациям в числе основных обозначены задачи, связанные с изменением погодных условий – стремительным понижением температуры воздуха. На совещании, которое в Департаменте городского хозяйства и экологии, подчеркнули: необходимо максимально сосредоточиться на обслуживании тротуаров и проезжей части улично-дорожной сети, пешеходных дорожек в парках, скверах, на набережной и во дворах. Главное при этом – защитить территории от гололеда, убрать снег, предотвратить образование накатов. Повышенное внимание поручено уделить обработке уличных лестниц, участков дорог со сложным рельефом, а также остановочных площадок, выходов на пешеходные переходы, подходов и подъездов к учреждениям социальной сферы.

Закупка противогололедных материалов проведена. Так, подрядчикам, которые занимаются содержанием автодорог и прилегающих элементов, поставки продолжаются непрерывно – практически каждый день. Тем самым обеспечивается и запас на период возобновления интенсивных снежных осадков.

Кроме того, с учетом мнения горожан отдельно обсудили механизм сезонных работ в общественных пространствах, местах массового отдыха населения. Вопрос касается состояния покрытия пешеходных и других зон на парковых территориях, набережной, в скверах.

В минувшие сутки в сезонных работах участвовали 3 460 уборщиков. На участки обслуживания совокупно выводили около 450 машин. Днем 5 декабря трудятся 3 366 дворников и дорожных рабочих, которые занимаются уборкой вручную. Средства механизации направлены в количестве 264 единиц.

С начала сезона израсходовали 4 700 тонн противогололедных материалов, в том числе 206,4 тонны – за истекшие сутки.

На площадки временного складирования доставили 33 452,5 тонны снега, включая 3 187,9 тонны – за прошедшие сутки.

Специалисты также сообщили, что с 20 ноября текущего года на территории Самары выпало 66,3 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Начало декабря отметилось 25,5 мм осадков. Но далее, в течение этой недели и до середины следующей, синоптики активных снегопадов не прогнозируют. Ожидается похолодание до -22 градусов Цельсия в дневные часы и до -28 градусов Цельсия в ночные часы. Профильными предприятиями и организациями упор будет сделан на расчистку территорий, также будет вестись противогололедная обработка.

Помимо этого, на совещании доложили о результативности работ по подготовке города к новогодним праздникам. Иллюминацией оснащают территории вдоль улично-дорожной сети, бульвары, другие общественные пространства, включая обновленные в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», губернаторского проекта «СОдействие». В частности, МП «Самарагорсвет», приступив к декорированию в середине ноября, выполнило соответствующие задачи уже на 81%. Профильным службам поручено и далее наращивать темпы плановых работ, чтобы с основным их объемом справиться к середине декабря. Это связано с подготовкой и проведением различных новогодних мероприятий.

Чтобы горожане почувствовали приближение праздников, задействованы не только силы городских департаментов и их подведомственных предприятий, а также районные администрации. Важную и одновременно приятную миссию взяли на себя собственники объектов потребительского рынка и услуг и другие предприниматели, предприятия производственной сферы, финансовые организации, социальные учреждения, клубы и т. д. К украшению территорий во всех внутригородских районах подключились управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН и жители, которые преображают внутридворовые территории. Напомним, что районные конкурсы стартовали 1 декабря.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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