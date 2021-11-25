В Самаре презентовали программу «Добролайф»

145

23 ноября в областной столице на площадке Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) состоялась презентация программы «Добролайф».

В мероприятии приняли участие сотрудники и представители добровольческих организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских центров и образовательных организаций Самарской области.

В ходе встречи участники обсудили вопросы развития волонтёрства в 2022 году, а также подписали соглашения о сотрудничестве. Также в ходе встречи гостям анонсировали XX юбилейный Форум добровольцев Самарской области. Традиционно он проходит в декабре в рамках празднования Международного дня добровольцев. Зарегистрироваться на XX юбилейный Форум добровольцев Самарской области можно по ссылке.

Ключевым событием мероприятия стала презентация проекта Комплексной программы поддержки волонтёрских центров в Самарской области «Добролайф», с которым АНО «Молодежь Волги» в партнерстве с Ресурсным центром добровольчества одержала победу в Конкурсе регионального Министерства экономического развития и инвестиций.

«В проекте мы обобщили тот опыт работы с волонтерскими центрами, который существует уже сегодня на территории Самарской области. Особенностью этой программы является то, что студенческие волонтерские объединения будут включены в деятельность некоммерческих организаций», – пояснила координатор проекта Юлия Рябева.

Старт проекта назначен на начало 2022 года. Тогда же начнут проходить встречи, лекции, семинары и стратегические сессии программы «Добролайф». В завершении мероприятия участникам торжественно вручили подписанные соглашения о сотрудничестве.

«После подписания соглашения мы рассчитываем на совместное проведение множества мероприятий и акций, в которых наши волонтеры не только смогут принять участие, но и проявить себя в разных направлениях добровольческого движения», - поделился руководитель Волонтерского центра СамГТУ Никита Анучин.

Организатором мероприятия выступает Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, министерства образования и науки Самарской области и АНО «Молодежь Волги».

Фото: департамент информационной политики СО