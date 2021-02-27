В Самаре представят литературно-музыкальную композицию «Мужество, доблесть и слава остаются в веках!»

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3 марта, в16:00, в Центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродоромная, 16А) будет представлена литературно-музыкальная композиция «Мужество, доблесть и слава остаются в веках!». Мероприятие проводится в рамках стартовавшего проекта «Богатство земли Самарской». Оно направлено на патриотическое воспитание подрастающего поколения и формирование уважительного отношения к отечественной истории.

Участниками станут «Самарский казачий кадетский корпус», украинская воскресная школа «Свиточ» и Самарская областная общественная организация белорусов и выходцев из Беларуси «Русско-Белорусское Братство 2000». Со сцены прозвучат стихи и песни, юные артисты исполнят народные танцы. Выступят фольклорный ансамбль «Ажина», хореографический ансамбль «Ровесник», вокальный ансамбль «Каданс», образцовый детский вокальный коллектив «Очарование». Завершающим «аккордом» программы станет выступление духового оркестра «Самарского казачьего кадетского корпуса», который исполнит знаменитый марш «Прощание Славянки».

Стоит отметить, что в 2019 году в Самаре Центральная городская детская библиотека была отремонтирована и модернизирована по модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура», передает пресс-служба горадминистрации.