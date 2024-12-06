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В Самаре представители Росгвардии стали лауреатами общественной губернской акции «Благородство»

6 декабря 2024 15:36
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Лауреатами становятся настоящие народные герои, чьи дела и поступки служат примером для других, доказательством того, что в жизни всегда есть место подвигу.

Лауреатами в номинации «Люди в погонах» общественной акции «Благородство» стали представители Управления Росгвардии по Самарской области прапорщик полиции Алексей Санников и старший сержант полиции Шерзод Гоппоров.

В Самаре, в областной универсальной научной библиотеке, прошла церемония награждения лауреатов XXVIII губернской общественной акции «Благородство». Организаторы акции Самарская областная организация Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области при поддержке Министерства культуры региона.

Акция «Благородство» - социально-значимый проект, получивший широкое признание общественности. Её лауреатами становятся настоящие народные герои, чьи дела и поступки служат примером для других, доказательством того, что в жизни всегда есть место подвигу.

В этом году общественный совет акции наградил экипаж вневедомственной охраны Росгвардии за грамотные и чёткие действия, которые они проявили при спасении человека.

В июле этого года, находясь на маршруте патрулирования, прапорщик полиции Алексей Санников и старший сержант полиции Шерзод Гоппоров заметили на обочине окровавленного мужчину, не подававшего признаков жизни. Росгвардейцы остановились, чтобы узнать, что случилось. Определив, что пострадавший жив, патрульные незамедлительно начали оказывать ему помощь. Пока прапорщик полиции Санников оповещал дежурную часть УВО и вызывал медиков, старший сержант полиции Гоппоров с помощью жгута остановил обильное кровотечение, а затем наложил на раны давящие повязки. До прибытия кареты «скорой помощи» сотрудники Росгвардии контролировали состояние пострадавшего. Мужчина пришел в сознание и его передали подоспевшим медицинским работникам. По словам медиков, росгвардейцы действовали четко и грамотно, и именно это позволило спасти пострадавшему жизнь.

На торжественном мероприятии в качестве почетного гостя присутствовал заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Самара

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