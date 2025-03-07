в Самаре предложение съемного жилья выросло на 16,4%

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Рост числа доступных лотов на фоне еще восстанавливающейся активности арендаторов привел к месячному снижению медианной ставки долгосрочной аренды в Самаре.

По данным сервиса Яндекс Аренда, в феврале 2025 г. медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила около 35 000 руб. для квартир всех типов комнатности. За месяц стоимость снизилась на 2,3%. Сокращению медианной стоимости способствовал рост числа доступных для долгосрочной аренды квартир — в среднем на 13,7% по всем городам-миллионникам.

В Самаре медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности — 29 000 руб. (-4,5% за месяц), а экспозиция съемного жилья выросла на 16,4%.

«Снижение медианных ставок съемного жилья в большинстве городов-миллионников сопровождается ростом предложения. В сегменте студий экспозиция расширилась на 13,8%, однокомнатных квартир — на 17,4%, двухкомнатных — на 11,6%, трехкомнатных — на 9,6%. При этом спрос на рынке съемного жилья восстанавливается, но с меньшими темпами, чем экспозиция. Сейчас предложение пополняется не только квартирами, которые собственники «снимали» на время сезонного затишья в начале года. Часть новых квартир — инвестиционные лоты из вчерашних новостроек, которые по мере подготовки их к сдаче пополняют сегмент съемного жилья. Также экспозиция растет за счет нераспроданных вторичных квартир, реализацию которых собственники отложили на время и приняли решение сдавать их на долгосрочный период», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Кроме Самары, наиболее ощутимо съемные квартиры подешевели в Санкт-Петербурге — на 4,1%, до 43 000 руб., Москве — на 3,7%, до 84 000 руб., Ростове-на-Дону — на 3,3%, до 30 000 руб., и в Омске — на 1,3%, до 25 000 руб.

Также небольшое снижение медианной ставки в течение февраля 2025 г. наблюдается в Челябинске (-0,5% за месяц, до 28 000 руб.), Перми (-0,5%, до 30 000 руб.).

При этом есть и миллионники, продемонстрировавшие рост медианных ставок. Наиболее значительное увеличение в феврале отмечалось в Нижнем Новгороде — на 2,9%, до 37 000 руб., и Екатеринбурге — на 2,9%, до 36 000 руб.