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В Самаре полицейские провели антинаркотические беседы со школьниками и студентами

24 января 2022 18:04
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Сотрудники полиции рассказали о том, какие последствия для молодого организма могут наступить от принятия запрещенных веществ.

Так, на днях прошли мероприятия, направленные на профилактику наркозависимости, а также формирования у молодых людей антинаркотического мировоззрения с учащимися школы №176 и студентами Самарского техникума кулинарного искусства.

Сотрудники полиции рассказали о том, какие последствия для молодого организма могут наступить от принятия запрещенных веществ, обратили внимание на опасность возникновения зависимости и пагубное влияние наркотиков на психическое и физическое состояние человека, а также об уголовной и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Полицейские подчеркнули, что нередки случаи, когда привлеченные жаждой «легкой наживы», подростки вовлекаются в распространение «закладок» через сеть «Интернет». Вместе с тем, сбыт наркотических средств относится к категории «тяжких» преступлений, и уголовная ответственность за их совершение предусматривает лишение свободы на длительный срок. Молодым ребятам напомнили, что «легкий заработок», который обещают злоумышленники может привести к серьезным последствиям, загубить профессиональную деятельность и жизнь.

В завершение бесед подросткам объяснили, что делать и куда обращаться, если в отношении них или их друзей, знакомых, родственников совершаются противоправные действия, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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