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В Самаре подвели итоги «воскресника»

16 января 2022 18:39
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В уборке дворовых территорий было задействовано 2810 уборщиков и 171 единица техники.

16 января в Самаре объявлено «воскресником». Городские власти приняли решение акцентировать внимание на содержании внутридомовых территорий. Главы внутригородских районов взяли под личный контроль координацию работ УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, районных служб благоустройства на вверенных им территориях.

В уборке дворовых территорий было задействовано 2810 уборщиков и 171 единица техники. Приняли участие в "воскреснике" и неравнодушные жители. Основная задача – очистить все выходы из подъездов, освободить от выпавших осадков внутриквартальные дороги.

Для расчистки улично-дорожной сети в дневную смену вышло 242 человека и 155 спецмашин. На улицах города работа техники не прекращается ни на минуту. Особое внимание уделили вывозу снежных куч. По состоянию на 16 января на полигоны вывезено свыше 90 тысяч тонн снега. 

В ночь на 17 января работы на УДС будут продолжены – подрядными организациями планируется задействовать 263 ед.техники и 118 уборщиков территорий.

 

Фото:  администрация Самары

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