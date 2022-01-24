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В Самаре планируют создать мультимедийную выставку из 75 тысяч экспонатов бабочек

24 января 2022 20:07
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Такая выставка интересна для всех поколений.

На базе Самарского университета имени С.П. Королёва планируется открыть мультимедийную выставку «Умный дом бабочек», на которой в цифровом формате будет представлено более 75 тыс экземпляров бабочек, около 3500 видов со всего мира. Такая инициатива была озвучена сегодня в ходе Наблюдательного совета университета президентом вуза Виктором Сойфером и поддержана губернатором Дмитрием Азаровым. Интерактивный проект призван повысить качество образовательно-научного процесса и стать точкой притяжения жителей региона, а также туристов.

В рамках заседания Наблюдательного совета Самарского университета, ключевой темой которого стали вопросы развития вуза, г убернатор Дмитрий Азаров акцентировал внимание участников на том, что помимо проектов авиации и ракетно-космической отрасли, где университет занимает лидирующие позиции в стране, нужно уделять пристальное внимание и другим направлениям деятельности. Например, в сфере биологии, физики, химии, краеведения и многих других – сегодня в структуру вуза входит 7 институтов, 8 факультетов, 84 кафедры. «Важно разрабатывать и развивать проекты различных направлений. Я готов поддерживать инициативы Самарского университета», - отметил глава региона. 

Президент Самарского университета Виктор Сойфер рассказал об одном из проектов в сфере биологии - создание выставки «Умный дом бабочек» из коллекции, включающей около 3500 видов этих насекомых, всего более                      75 тысяч экземпляров, которая собрана профессором кафедры экологии, ботаники и охраны природы, доктором биологических наук Сергеем Сачковым. 

«Обсуждается идея полностью оцифровать эту коллекцию и создать выставку «Умный дом бабочек», чтобы можно было ознакомиться с экспонатами в цифровом формате, а с помощью виртуальной реальности посмотреть полет 3D – моделей насекомых. Это и красиво, и важно с точки зрения изучения биологии. Такая выставка интересна для всех поколений. Надеемся на Вашу поддержку в ее реализации, Дмитрий Игоревич», - сказал Виктор Сойфер.   

Председатель Самарской губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН, член совета по развитию Самарского университета Геннадий Котельников отметил, что подобных коллекций в мире немного: «Потрясающая коллекция. Я был потрясен, когда ее увидел - просто красота неописуемая. Столько труда в нее вложено, столько сделано. Изучил вопрос – подобных коллекций в мире крайне мало».  

Губернатор поддержал инициативу по созданию выставки «Умный дом бабочек», предложив использовать различные мультимедийные и интерактивные инструменты, чтобы сделать ее современной и максимально привлекательной как для научного сообщества, так и для всех потенциальных посетителей.    

«Такие коллекции становятся точкой туристического паломничества. Если мы ее оцифруем, сделаем интерактивной, совместим биологию с технологией цифрового двойника, то это может стать завораживающим зрелищем. Давайте такую выставку сделаем, - заявил Дмитрий Азаров, - Это серьезный образовательный, научный и туристический проект. Идея имеет огромный туристический потенциал, она может стать нашей достопримечательностью».  

 Глава региона поручил министру образования и науки региона Виктору Акопяну взять предложение в проработку: совместно с руководством Самарского университета, областным департаментом туризма, мэрией города и другими заинтересованными сторонами подготовить подробный проект создания выставки, в том числе, продумав возможные места ее размещения и концепцию. 

Добавим, что профессор, доктор биологических наук Сергей Сачков собирал свою коллекцию бабочек более 40 лет, в течении которых он занимается энтомологией. В коллекции представлены виды этих насекомых из различных регионов России, а также из более чем 150 стран Африки, Северной и Южной Америки, Южной Азии, Европы. Экспонаты собирались не только самим ученым в ходе экспедиций, но благодаря помощи коллег. Коллекция зарегистрирована и занесена в реестр Росприроднадзора. Сегодня она служит в качестве научного фонда для исследований и демонстрационного материала во время учебных занятий. В Самарский университет для изучения коллекции Сергея Сачкова, известного в мировом сообществе энтомологов, приезжают российские и иностранные специалисты. Экземпляры коллекции очень хрупкие и требуют определенных условий хранения, утрата каждого из них – невосполнима. Поэтому сейчас коллекция доступна только студентам биологического факультета, сотрудникам вуза и по разрешению другим специалистам. Создание цифровой выставки позволит ознакомиться с коллекцией всем желающим. 

 

Фото:   piixabay

 

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