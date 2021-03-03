В Самаре открывается выставка «Сызранская школа иконописи в контексте культуры Самарского края»

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В Самарской областном художественном музее прямо сейчас проходит торжественное открытие выставки «Сызранская школа иконописи в контексте культуры Самарского края». Выставка приурочена к 170-летию образования Самарской губернии и Самарской епархии.

Представлены работы Сызранской школы иконописи, уникальный стиль которой возник во второй половине XVIII в. и продолжился традициями мастеров-старообрядцев, сохранив связь с византийской школой. Эта иконописная школа не уступает древнейшим школам Москвы, В.Новгорода, Владимира.

Фото: Департамент информационной политики.