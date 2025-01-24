В Самаре организовали горячую линию по уборке снега и ликвидации гололеда

140

Сейчас в Самаре дорожные и коммунальные службы уделяют особое внимание обработке тротуаров. Это важно в условиях стабильно низких температур.



Жители города могут сообщать об опасных участках на горячую линию по телефонным номерам: 8 (846) 266-56-17 (круглосуточно) и 8 (939) 719-96-37 (в рабочее время).

- Обработка и очистка в зимний период - звенья одной технологической цепи. Противоголедные меры сейчас - самое главное. Для обработки используем современный минеральный реагент галит, более 34,5 т израсходовали только за прошедшие сутки. Песчано-соляная смесь расходуется примерно на треть меньше. По поручению главы Самары мы выделили оперативную группу из числа дорожных и коммунальных служб, которые круглосуточно мониторят и реагируют на сигналы, поступающие от жителей в части некачественной уборки от снега и наледи общегородских территорий, - подчеркнул заместитель главы города Александр Андриянов.

Особое внимание уделяется и ликвидации последствий порывов сетей на дорогах. Дворовые территории остаются на контроле ГЖИ Самарской области и властей внутригородских районов.



Интенсивных осадков в ближайшие дни не прогнозируется, поэтому дорожные службы занимаются вывозом снега. Только за сутки 23 января на специальные полигоны доставили более 6,5 тыс. тонн. А в целом с начала сезона площадки складирования пополнили 226,4 тыс. тонн снега, пишет Сова.