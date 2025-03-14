В Самаре назвали имена 49 финалисток городской акции «Женщина года – 2024»

167

13 марта подвели итоги акции «Женщина года городского округа Самара – 2024».

Финалистками стали представительницы прекрасного пола, которые добились заметных успехов в образовательной и гуманитарной деятельности, культуре и искусстве, сферах производства и здравоохранения, бизнесе и проявили свои лучшие качества на руководящих должностях.

В финал акции «Женщина года - 2024» вышли 49 самарчанок в семи номинациях: «Общественный деятель», «Специалист образования и науки», «Специалист здравоохранения», «Специалист производственной и непроизводственной сфер», «Представитель культуры и искусства», «Деловая женщина», «Руководитель».