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7 мая состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчётов, военной техники и авиации.
В Самаре на площади Куйбышева пройдут репетиции военного парада
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В Самаре на площади Куйбышева пройдут репетиции военного парада

20 апреля 2021 19:16
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7 мая состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчётов, военной техники и авиации.

3 и 5 мая на площади Куйбышева пройдут репетиции военного парада, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

7 мая состоится генеральная репетиция парада с участием полного состава парадных расчётов, военной техники и авиации. Запланировано, что в составе парадных расчётов 9 мая 2021 года по площади Куйбышева пройдут более 2100 человек. В составе механизированной колонны примут участие более 63 единиц вооружения и военной техники. В том числе впервые по площади Куйбышева пройдут зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Предусмотрена и воздушная часть военного парада.

ВНИМАНИЕ!!! 

Во время репетиций военного парада с 1-й очереди набережной реки Волги будут производиться холостые залпы из 6 гаубиц Д-30 калибра 122 мм.

В связи с проведением репетиционных мероприятий, а также для обеспечения безопасности граждан, доступ на площадь Куйбышева будет временно ограничен.

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации возможна корректировка формата проведения мероприятий. Информация обо всех изменениях будет сообщена дополнительно по мере поступления.

Будьте внимательны к себе и своим близким: соблюдайте масочный режим и не пренебрегайте социальной дистанцией! Проведение массовых мероприятий в эти праздничные дни возможно в случае, если позволит эпидемиологическая обстановка, а также при строгом соблюдении санитарных требований, утверждённых Роспотребнадзором!

 

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