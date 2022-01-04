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В Самаре контроль за соблюдением масочного режима в транспорте не ослабевает

4 января 2022 14:39
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Только за предпраздничную неделю составлено 44 протокола на антимасочников.

В Самаре контроль за соблюдением масочного режима в городском пассажирском транспорте не ослабевает. Даже праздничные дни не стали исключением – межведомственные группы продолжают работу с учетом необходимости ее усиления, независимо от величины пассажиропотока.

Ранним утром рейды по-прежнему начинаются с крупных транспортных развязок, улиц, по которым проложены маршруты как минимум двух видов общественного транспорта. Так, сегодня проверки стартовали с проспекта Ленина и улицы Ново-Садовой. 

Только за предпраздничную неделю составлено 44 протокола на антимасочников. Всего же с сентября 2020 года в суды было направлено 977 административных материалов, из которых 833 – в минувшем 2021 году. 

Выявление и пресечение случаев поездок без средств защиты органов дыхания – одна из приоритетных задач и в наступившем году. Дано соответствующее поручение – не снижать темпы и объемы проверок во всех районах областной столицы, во всех видах общественного транспорта – метрополитене, трамваях, троллейбусах, автобусах, включая маршрутные такси.

Стоит также напомнить о санкциях. В частности, физическим лицам может грозить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

До особого распоряжения штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции продолжится контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, в том числе в пассажирском транспорте, а также за следованием регламенту мойки и дезинфекции подвижного состава, функционированием рециркуляторов воздуха в салонах.

Так, в автотранспортном предприятии «Самара Авто Газ» все машины уже укомплектованы рециркуляторами.

Сегодня, как и в предпраздничные дни, контролеры предусмотрели комплекты масок, чтобы не омрачать поездки составлением протоколов – при необходимости поделиться с теми, кто забыл взять защитные средства в дорогу. 

Для обеспечения неснижаемого запаса в декабре была осуществлена очередная закупка партии масок и одобренных Роспотребнадзором препаратов для обеззараживания контактных поверхностей в салонах транспортных средств. 

Вместе с тем, повышенную защиту обеспечивает вакцинация против коронавируса.

Пункты, где можно сделать прививку, открыты и в эти длинные выходные: на территории города организована работа 63 прививочных пунктов. 3 кабинета функционируют в круглосуточном режиме. Помимо этого, в регионе есть пункты экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию, в которых проводятся тесты всем желающим, не имеющим признаков простудного заболевания. С информацией об адресах, графике работы пунктов и документах, которые необходимо взять с собой, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке.

Параллельно в ходе рейдов сотрудники контрольно-ревизионных служб проверяют наличие билетов и напоминают пассажирам о том, что с 1 января 2021 года изменилась стоимость проезда.

 

Фото:   администрация Самары

 

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