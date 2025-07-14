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С июня по сентябрь 2025 года в Самаре и еще 13 городах России проходит фестиваль «Искусство есть. Архитектура», созданный Ассоциацией ресторанов Milimon Team

Вдохновлённые памятниками архитектуры и объектами монументального искусства шеф-повара из ресторанов Самары разработали специальное меню.

Жители и гости города смогут попробовать архитектуру «на вкус». Гордимся тем, что проект зародился именно в нашем городе - в Самаре, и сегодня смело шагает по всей стране!

В нашем городе вдохновением для гастрономических шедевров стали такие знаковые объекты, как Фабрика-кухня завода им. А. А. Масленникова, Дом со слонами, монумент ракеты-носителя «Союз», особняк Александры Курлиной и многие другие. Эти дома и многие другие можно попробовать на вкус в таких ресторанах как «Ливингстон», «Харизма», Beeroкратия, «Ваще огонь», «Чиполучо», «Чайхана Зира», «Бенджамин», «Пряный Барашек», Robbi, ремесленная пекарня «Белотурка», барный особняк «Посольство».

В этом году к фестивалю присоединился также бар «Рюмочка», команда которого разработала коктейль, вдохновлённый одним из старейших зданий Самары — Домом с Жар-птицей, фасад которого восстановлен волонтёрами «Том Сойер Феста».