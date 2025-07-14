в Самаре и еще 13 городах России проходит фестиваль «Искусство есть. Архитектура»

Я нашел ошибку
Главные новости:
СМИ: в Тульской области от удара молнии погибли три человека
СМИ: в Тульской области от удара молнии погибли три человека
В Волжском районе водитель врезался в металлическое ограждение
В Волжском районе водитель врезался в металлическое ограждение
Стартовал опрос общественного мнения о реализации в Самарской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Стартовал опрос общественного мнения о реализации в Самарской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
В Самаре стартовали съемки романтической комедии
В Самаре стартовали съемки романтической комедии
каждый пятый житель Самары полностью меняет летний гардероб к сезону
Каждый пятый житель Самары полностью меняет летний гардероб к сезону
В РФ cоздали Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций
В РФ cоздали Координационный совет по развитию отечественных фарминноваций
В самарском Росреестре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора)
В самарском Росреестре прошли публичные обсуждения результатов правоприменительной практики в сфере государственного земельного контроля (надзора)
В Самаре фонтан на площади Памяти не функционирует по причине отсутствия электроснабжения
В Самаре фонтан на площади Памяти не функционирует по причине отсутствия электроснабжения
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.89
-0.01
EUR 91.12
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Фактура памяти»
16 июля в самарском зоопарке пройдет День змеи
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре и еще 13 городах России проходит фестиваль «Искусство есть. Архитектура»

14 июля 2025 14:08
154
в Самаре и еще 13 городах России проходит фестиваль «Искусство есть. Архитектура»

С июня по сентябрь 2025 года в Самаре и еще 13 городах России проходит фестиваль «Искусство есть. Архитектура», созданный Ассоциацией ресторанов Milimon Team

Вдохновлённые памятниками архитектуры и объектами монументального искусства шеф-повара из ресторанов Самары разработали специальное меню.

Жители и гости города смогут попробовать архитектуру «на вкус». Гордимся тем, что проект зародился именно в нашем городе - в Самаре, и сегодня смело шагает по всей стране!

В нашем городе вдохновением для гастрономических шедевров стали такие знаковые объекты, как Фабрика-кухня завода им. А. А. Масленникова, Дом со слонами, монумент ракеты-носителя «Союз», особняк Александры Курлиной и многие другие.  Эти дома и многие другие можно попробовать на вкус в таких ресторанах как  «Ливингстон», «Харизма», Beeroкратия, «Ваще огонь», «Чиполучо», «Чайхана Зира», «Бенджамин», «Пряный Барашек», Robbi, ремесленная пекарня «Белотурка», барный особняк «Посольство». 

В этом году к фестивалю присоединился также бар «Рюмочка», команда которого разработала коктейль, вдохновлённый одним из старейших зданий Самары — Домом с Жар-птицей, фасад которого восстановлен волонтёрами «Том Сойер Феста».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
14 июля 2025  14:16
Тольяттинские водители автобусов стали лидерами областного конкурса профмастерства
162
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
14 июля 2025  13:46
Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»
197
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
14 июля 2025  13:05
В Минпромторге Самарской области обсудили перспективы развития поставщиков автомобильной промышленности
196
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
13 июля 2025  15:52
В жару усилен полив дорожного полотна в Самаре и запущена аэрация воздуха
380
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
13 июля 2025  09:30
Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона
465
Весь список