В Самаре ежедневное число рейдов по соблюдению масочного режима увеличили до 12

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В соответствии с поручением оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Самаре усилена работа по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. С этой недели количество межведомственных рейдов значительно увеличено: до 12 в день.

«В контрольно-ревизионной службе достаточно специалистов, чтобы усиленная комиссионная работа продолжалась не только в будни, но и в выходные и праздничные дни. Также не прекращается прием звонков на «горячую линию»: от пассажиров поступают обращения о том, что кто-то из попутчиков, кондукторов либо водителей спускает маску на подбородок или вовсе находится в поездке без средства защиты органов дыхания. Стараемся реагировать оперативно, даже если маршрут в данное время не находится в перечне для осуществления проверочных мероприятий – план корректируется ежедневно. У нас есть возможность связаться с экипажем, принять меры дисциплинарного воздействия. А если нарушитель-пассажир категорически отказывается покинуть салон или надеть маску, мы вызываем наряд полиции или народных дружинников. Как правило, это сразу же решает проблему. Действовать при этом приходится быстро, чтобы не задерживать рейс и дициплинированных граждан, которые спешат по своим делам», - рассказала Анна Замыцкая - пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ», выполняющей перевозки по муниципальным заказам и маршрутам.

Пассажирам и персоналу транспортных предприятий контролеры напоминают: правильное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах минимизирует риски распространения COVID-19. В маске человек должен быть уже при входе в подвижной состав наземного пассажирского транспорта; в метрополитене нарушителей не пропустят даже к турникетным зонам, а контроль продолжается на платформах ожидания поездов и на линии.

«Антимасочникам» придется не только покинуть транспорт, но и пройти через судебное разбирательство: решение по протоколам, оформленным сотрудниками полиции, выносят суды – по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафные санкции в размере до 30 тысяч рублей.

Кроме проверки наличия масок от начала и до конца поездок, контролеры следят за тем, чтобы в общественном транспорте не было «зайцев». Причем возможность оплатить проезд есть только у пассажиров, придерживающихся масочного режима. Соответствующий инструктаж кондукторы проходят перед каждой сменой. Отсутствие маски или отказ ее надеть означает только одно: возможности продолжить поездку не будет, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации