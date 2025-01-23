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В Самаре День студента отметят «Холодными играми»

23 января 2025 15:17
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Холодные игры» — это соревнования команд профессиональных образовательных организаций в различных видах спорта.

24 января, в преддверии Дня Российского студенчества, на территории самарского строительно-энергетического колледжа учащиеся средне специальных учебных заведений отметят свой «профессиональный» праздник. Их ждут увлекательные спортивные мероприятия, дух соперничества и незабываемые эмоции. Начало в 11.00.

«Холодные игры» — это соревнования команд профессиональных образовательных организаций в различных видах спорта. В играх примут участие 90 студентов из 15 образовательных организаций, которые продемонстрируют свой победный настрой, силу и ловкость. По итогам всех конкурсов самые успешные участники, показавшие лучшие результаты, получат памятные призы и подарки. 

«День студента - праздник, который символизирует молодость, стремление к знаниям и жизненную активность. Ежегодно Администрацией города проводятся активности для студентов Самары. Соревнования «Холодные игры» проходят уже в пятый раз и пользуются большой популярностью у молодежи. В 2024 году в тройку победителей вошли команды из самарского областного училища культуры и искусств, колледжа «МИР» и самарского торгово-экономического колледжа», - рассказала заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики Администрации города Самара Светлана Лановенко.

25 января учащиеся колледжей и вузов, а также гостьи с именем Татьяна смогут бесплатно посетить музей имени Эльдара Рязанова и музей-галерею «Заварка». Первым нужно будет предоставить на входе студенческий билет, а вторым - паспорт. 

Напомним, «Татьянин день» или «День студента» принято отмечать 25 января. Праздничная дата в календаре появилась благодаря открытию Московского университета в 1755 году в день памяти святой мученицы Татьяны. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Статус всероссийского праздник обрел уже при императоре Николае I, который повелел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

 

Фото:   администрация Самары 

Теги: Самара

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