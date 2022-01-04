В Самаре Дед Мороз специального назначения поздравил детей сотрудников вневедомственной охраны

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Стартовавшая в канун празднования нового года, акция «Дед Мороз специального назначения» продолжилась и в самом начале года. В ходе акции, напомним, костюм сказочного волшебника примеряют на себя действующие сотрудники различных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области, чтобы затем принести в семьи росгвардейцев чудо новогоднего праздника.

Детей представителей Управления вневедомственной охраны по городу Самаре в этом году поздравляли старший лейтенант полиции Михаил Самойлов, а Снегурочкой стала сотрудница вневедомственной охраны, старший лейтенант полиции, очаровательная Ольга Тутукова. Михаила Александровича - смело можно назвать Дедом Морозом из спецназа, ведь за его плечами служба в ВДВ, активное участие в операциях российских миротворцев на Балканах, а затем многолетняя и безупречная служба в правоохранительных органах региона.

Дети сотрудников встречали Деда Мороза и Снегурочку как самых дорогих гостей: читали им стихи, исполняли веселые песни. В ответ волшебники специального назначения поздравляли ребят и их родителей с наступающим праздником, желали детям здоровья и счастья, а родителям - дальнейших успехов в службе. И, разумеется, согласно доброй традиции волшебного праздника, Дед Мороз дарил малышам подарки.

- Приятно видеть, что наши дети продолжают верить в чудеса. Да и, наверное, каждый взрослый в душе мечтает о чуде и ждёт его. И нам было очень приятно наблюдать, как преображаются люди, видя, что в их дом приходит не простой Дед Мороз, а настоящий волшебник специального назначения. Надеюсь, что наши пожелания быть добрыми, верить в себя и свои силы, помогут людям сделать все свои сокровенные желания и мечты реальностью. А в следующем году мы постараемся снова подарить детям наших сотрудников чудо новогодней сказки.