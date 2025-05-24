В Самаре 3000 любителей здорового образа жизни приняли участие в самом масштабном полумарафоне страны - ЗаБег.РФ

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Участников забега приветствовал вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев.

Он отметил, что благодаря поддержке Губернатора Вячеслава Федорищева в регионе создаются все необходимые условия для развития массового спорта.

«Отрадно, что каждый из вас решил провести это субботнее утро здесь, присоединившись к этому всероссийскому празднику спорта! В нашем регионе очень много активных и спортивных жителей, которые каждый раз выходят на новый старт. Я желаю вам сегодня прекрасно провести время и ярко финишировать!» - сказал Дмитрий Яковлев.

Фото: минспорта СО