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В России впервые зарегистрировали рождение ребенка онлайн

21 мая 2022 09:44
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В России впервые зарегистрировали рождение ребенка онлайн

В России впервые зарегистрировали рождение ребенка онлайн, без посещения ЗАГСа. Услугой на государственном портале первой воспользовалась семья из Якутска. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной налоговой службе.

Там напомнили, что в рамках суперсервиса "Рождение ребенка" врачи в роддомах предлагают родителям оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Данные этого свидетельства и цифрового профиля используются для предзаполнения заявления о рождении. Родителям остается подтвердить сведения, выбрать имя ребенку и орган ЗАГС, который регистрирует рождение без их личного присутствия. После этого реквизиты записи о рождении возвращаются в личный кабинет пользователя на портале и используются при подаче заявлений на другие госуслуги и меры социальной поддержки.

При этом позже при желании родители могут получить гербовое свидетельство о рождении при личном обращении в ЗАГС.

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