В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

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В России с 1 сентября 2025 года изменятся правила прохождения медицинского освидетельствования, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Его цитирует РИА Новости.

Указ уточняет особенности проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медпомощи.

Так, например, у пострадавших в ДТП и у лиц с признаками отравления наркотиками, ядами или психотропными веществами берутся биологические пробы, они хранятся в течение недели и при необходимости исследуются.

Также изменяется перечень основных веществ, на наличие которых в организме проводится проверка. Документ уточняет вопросы получения добровольного информированного согласия на освидетельствование и основания для вынесения заключения об отказе от него.

О том, что Министерство здравоохранения России планирует уточнить порядок прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, стало известно 16 февраля.