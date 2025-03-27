Я нашел ошибку
Главные новости:
В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси
В России предложили правки в ужесточение требований к машинам такси
В Самаре фонду капремонта были переданы старинные дома
В Самаре фонду капремонта были переданы старинные дома
В Тольятти 45-летний мужчина погиб на пожаре
В Тольятти 45-летний мужчина погиб на пожаре
В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм
В центре Самары построят ЖК возле Линдовских казарм
Минстрой изменил требования к сетям водоснабжения
Минстрой изменил требования к сетям водоснабжения
В Самаре прошел рейд по самокатчикам
В Самаре прошел рейд по самокатчикам
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с жителями региона
Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
Все выплаты Отделения СФР по Самарской области в одной справке: новая функция на портале Госуслуг
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.21
0.02
EUR 92
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

27 марта 2025 09:38
168
В России с 1 сентября изменят правила медосвидетельствования на состояние опьянения

В России с 1 сентября 2025 года изменятся правила прохождения медицинского освидетельствования, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Его цитирует РИА Новости.

Указ уточняет особенности проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медпомощи.

Так, например, у пострадавших в ДТП и у лиц с признаками отравления наркотиками, ядами или психотропными веществами берутся биологические пробы, они хранятся в течение недели и при необходимости исследуются.

Также изменяется перечень основных веществ, на наличие которых в организме проводится проверка. Документ уточняет вопросы получения добровольного информированного согласия на освидетельствование и основания для вынесения заключения об отказе от него.

О том, что Министерство здравоохранения России планирует уточнить порядок прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, стало известно 16 февраля.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
149
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
230
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025  13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
526
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
26 марта 2025  13:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
737
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025  10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
396
Весь список