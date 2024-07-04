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В России проводят киноисследование о национальном культурном коде

4 июля 2024 10:18
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В России проводят киноисследование о национальном культурном коде

Съёмки фильма уже стартовали.

Полнометражный документальный и научно-популярный фильм «Русский код» — это глобальное исследование таких ключевых цивилизационных понятий, как «русский мир», «русский менталитет», «русская культура», «русская душа». В его основе тезисы и идеи, сформулированные в течение многих лет социологом и мыслителем Андреем Теслиновым.

Андрей Георгиевич путешествует вместе с общественным деятелем, кинорежиссёром, автором образовательных программ, основателем Международного детского и семейного кинофестиваля и образовательного онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс» Николаем Данном. Посещая разные регионы страны и встречаясь с разными людьми, они ищут подтверждение выводов, сделанных в книге Андрея Теслинова «Код культуры русского мира», ответы на вопросы, без которых немыслимо существование страны: что значит быть русским, что нас объединяет, какие характерные черты свойственны российскому народу и так далее.

Картина будет включать интервью с представителями коренного населения регионов России, историками, археологами, лингвистами, культурологами, предпринимателями; сцены, отражающие значимые для страны исторические события; анимацию и графику для визуализации изложенных концепций, а также многое другое. В центре внимания самые разные герои — от заслуженных деятелей культуры до обычных тружеников, при этом все они являются истинными маяками и нравственными ориентирами для своих земляков.

Съёмки уже прошли в городе Соликамске Пермского края, где путешественники-исследователи познакомились с предпринимателем, директором Завода металлических изделий Серафимом Садковым, и в Великом Новгороде — там с авторами пообщался историк, искусствовед, публицист, специалист по истории и культуре христианского Востока, гендиректор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн. На очереди новые локации, новые герои и новые истории.

Фильм под рабочим названием «Русский код» создает команда образовательной системы «Ноль Плюс», Фонда «Жизнь и Дело», Института развития кино и медиа. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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