В регионе, в рамках акции «Мы – граждане России» вручили паспорта ребятам, достигшим 14‑летия

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В главный государственный праздник полицейские и общественники Самарской области, в рамках акции «Мы – граждане России» вручили паспорта юным жителям региона и ленточки в цвете российского триколора.

Так в актовом зале межмуниципального отдела МВД России "Похвистневский", полицейские рассказали об истории праздника и вручили ребятам паспорта. Мероприятие по традиции началось с государственного гимна Российской Федерации. Главный документ юношам и девушкам вручили начальник МО МВД России «Похвистневский» полковник полиции Юра Алекян и начальник отделения по вопросам миграции капитан полиции Татьяна Селифонова, совместно с председателем Общественного совета Татьяной Вобликовой. Также из рук полицейских ребята получили экземпляр главного закона нашей страны – Конституцию РФ.

Полковник полиции поздравил юношей и девушек и напомнил, что к документу необходимо относиться бережно. К поздравлениям присоединилась и Татьяна Вобликова, пожелав мирного неба над головой, солнечных дней и хорошего настроения.

В городе Чапаевск прошло аналогичное мероприятие, где сотрудники местного отдела полиции совместно с администрацией городского округа Чапаевск, при участии представителя Общественного совета при территориальном отделе Ульяны Братушкиной, во Дворце культуры в торжественной обстановке вручили первые паспорта юным жителям города. Юношам и девушкам пожелали быть настоящими патриотами своей Родины!

Встречи прошли в теплой и дружественной обстановке, подарив массу приятных впечатлений ребятам и их родителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО