В регионе установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств 

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В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 постановления Правительства Самарской области от 08.04.2021г. № 195 «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в связи с наступлением высокой пожарной опасности в лесах Самарской области:

Установить запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 10.07.2021 по 25.07.2021 года включительно на территории Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Похвистневского, Рачейского, Сергиевского и Шенталинского лесничеств Самарской области. Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8 (846) 231-00-63.

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