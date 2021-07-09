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В регионе установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств 

9 июля 2021 20:37
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С 10 по 25 июля.

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 постановления Правительства Самарской области от 08.04.2021г. № 195 «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в связи с наступлением высокой пожарной опасности в лесах Самарской области:

Установить запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств с 10.07.2021 по 25.07.2021 года включительно на территории Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Похвистневского, Рачейского, Сергиевского и Шенталинского лесничеств Самарской области. Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8 (846) 231-00-63.

 

Фото из открытых источников

Теги: запрет посещение лесов

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