В регионе принимают меры по противодействию распространению вируса гриппа птиц 

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11 октября первый вице-губернатор Виктор Кудряшов провел внеочередное заседание чрезвычайной областной противоэпизоотической комиссии. Постоянно действующая комиссия координирует деятельность различных ведомств по недопущению распространения особо опасных болезней животных.

В начале октября на территории региона был выявлен первый случай заболевания домашнего поголовья высокопатогенным вирусом гриппа птиц.

Ситуация с птичьим гриппом в России остается достаточно сложной. Так, в 2020 году выявлено 83 случая высокопатогенного гриппа птиц. В настоящее время в Российской Федерации в режиме карантина по высокопатогенному гриппу птиц находятся восемь очагов: на территории Челябинской, Тюменской области, Саратовской и Самарской областях.

В нашем регионе под особым контролем ветеринарной службы оказался один очаг – в селе Новый Камелик Большечерниговского района. Случай заболевания гриппа птиц фиксировался в регионе и в начале года, на Тимашевской птицефабрике. Но он был связан со значительно менее опасным, низкопатогенным штаммом вируса.

«В такой ситуации снизить риск заноса возбудителя высокопатогенного гриппа птиц можно только за счет строгого соблюдения требований ветеринарного законодательства», - подчеркнул, открывая заседание, Виктор Кудряшов.

Основные пути заноса инфекции – перенос вируса во время миграции диких перелетных птиц и распространение зараженной продукции птицеводства через торговые сети.

Руководитель областного департамента ветеринарии Вячеслав Ильичев доложил о мерах по противодействию распространению инфекции. В настоящее время на территории, где обнаружен вирус, установлен карантин. Определены границы очага заболевания. Здесь запрещено лечение больных особей, выгульное содержание домашней сельскохозяйственной птицы, перемещение и перегруппировка поголовья, вывоз и распространение продукции птицеводства и кормов. Определена и угрожаемая зона - в радиусе пять километров от границ эпизоотического очага, а также зона наблюдения в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны, в которую входят пос. Пензено, пос. Глушицкий, пос. Торшиловский, пос. Воронов Мост, пос. Петровский, пос. Аверьяновский, пос. Шумовский муниципального района Большечерниговский Самарской области. На этой территории ведется мониторинг заболеваемости гриппом птиц.

К настоящему времени в очаге и угрожаемой зоне проведено изъятие 724 голов птиц. Мероприятия по ликвидации высокопатогенного гриппа пернатых продолжаются. Об этом доложил глава района Алексей Акимов. Ведется переучет поголовья, информационная работа, жителям района рассказывают об опасности заболевания, мерах по профилактике и борьбе с ним, даются разъяснения по порядку действий при обнаружении случаев возможного заболевания поголовья. Проводится мониторинг эпизоотической ситуации, проверки обеспечения безвыгульного содержания домашней птицы.

Виктор Кудряшов поручил дооснастить подразделения, которые отвечают за борьбу с инфекцией, специальным оборудованием – мобильными крематорами и пароформалиновыми камерами.

Кроме того, сотрудникам птицеводческих предприятий, владельцам фермерских и личных подсобных хозяйств настоятельно рекомендовано пройти вакцинацию против гриппа.

Пока, как отметила руководитель территориального отделения Роспотребнадзора Светлана Архипова, случаев передачи гриппа птиц человеку на территории области не зафиксировано. Однако участники заседания пришли к единому мнению, что эта мера профилактики в сложившейся ситуации просто необходима.

«У нас только одно крупное птицеводческое хозяйство – Тимашевская птицефабрика, но огромное количество птиц содержится в личных подсобных хозяйствах. Поэтому прошу донести до людей информацию о возникшем у нас очаге гриппа птиц, о степени его опасности. Вовремя выявленные случаи заболевания и меры профилактики, готовность муниципальных образований, наша совместная работа позволят избежать более тяжелых последствий заболевания», - подвел итог заседания комиссии Виктор Кудряшов.

Фото из открытых источников