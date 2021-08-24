В регионе инспекторы ДПС проводят скрытое патрулирование, выявляя нарушения ПДД в «потоке»

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Наряды отдельной специализированной роты ДПС Самарской области осуществляют профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий на территории региона.

В целях снижения тяжести их последствий и формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинированного поведения, инспекторы дорожно-патрульной службы осуществляют скрытое патрулирование, выявляя нарушения ПДД в «потоке».

Данные мероприятия проводятся на постоянной основе. Сотрудники спецроты еженедельно осуществляют скрытое патрулирование на автодорогах области. Так, только в июле и августе в мероприятиях было задействовано порядка 40 нарядов ОСР ДПС. Правоохранители несли службу на территории: Кинельского, Красноярского, Сызранского, Волжского районов.

Передвигаясь на автомобиле без цветографической окраски, сотрудники Госавтоинспекции фиксировали нарушения ПДД с помощью видеосъемки и направляли данные ближайшему экипажу ДПС.

За время несения службы в режиме «скрытого патрулирования» составлен 101 административный материал. Более чем в половине случаев автомобилисты допустили правонарушения, связанные с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Фото из открытых источников