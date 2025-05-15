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В регионе госавтоинспекторы вместе с представителями "Движения Первых" провели акцию "Управляй СИМ по правилам!"

15 мая 2025 21:07
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В завершение акции юные участники дорожного движения пообещали строго соблюдать ПДД.

В Самарской области госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие с юными участниками дорожного движения. Сотрудники отделения Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Нефтегорский» совместно с представителями движения детей и молодежи «Движение Первых» провели информационно-пропагандистскую акцию "Управляй СИМ по правилам!"

Мероприятие проводилось с целью привлечения внимания к важности соблюдения ПДД при использовании средств индивидуальной мобильности и велосипедов.

В рамках акции ребята, под чутким руководством сотрудников ГАИ, нарисовали на асфальте красочное напоминание для пользователей СИМ и велосипедистов, призывающее спешиваться перед пешеходным переходом для обеспечения безопасности себе и окружающим.

В ходе мероприятия полицейские напомнили ребятам о необходимости использования защитной экипировки и световозвращающих элементов.

В завершение акции юные участники дорожного движения пообещали строго соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

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