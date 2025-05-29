В Правительстве Самарской области семьям погибших военнослужащих передали государственные награды

Сегодня, 29 мая, губернатор Вячеслав Федорищев передал государственные награды семьям участников специальной военной операции, погибших при выполнении боевых задач.
Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награждены:
рядовой Василий Алексеев,
младший сержант Анатолий Белоусов,
ефрейтор Юрий Иванов,
рядовой Алексей Клепцов,
сержант Владислав Рыбаков,
сержант Кайрат Ташимов.
Приказом Министерства обороны Российской Федерации за отличие, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, медалью «За боевые отличия» награжден сержант Кайрат Ташимов.